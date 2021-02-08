В Украине по состоянию на 8 февраля зафиксирован 2141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерств здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1020 человек, летальных исходов – 47, выздоровели 2697 человек, осуществлено тестирований за сутки - 13 662 (в том числе методом ПЦР - 10401, методом ИФА - 3261).
За все время пандемии в Украине заболели 1246990 человек, выздоровели – 1075743, летальных исходов - 23 644, проведено 6402123 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 88 случаев;
Винницкая область - 123 случая;
Волынская область - 45 случаев;
Днепропетровская область - 156 случаев;
Донецкая область - 28 случаев;
Житомирская область - 176 случаев;
Закарпатская область - 133 случая;
Запорожская область - 59 случаев;
Ивано-Франковская область - 398 случаев;
Киевская область - 97 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 14 случаев;
Львовская область - 119 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 61 случай;
Полтавская область - 32 случая;
Ривненская область - 45 случаев;
Сумская область - 54 случая;
Тернопольская область - 74 случая;
Харьковская область - 35 случаев;
Херсонская область - 19 случаев;
Хмельницкая область - 24 случая;
Черкасская область - 53 случая;
Черновицкая область - 143 случая;
Черниговская область - 46 случаев.
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