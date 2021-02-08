В Украине по состоянию на 8 февраля зафиксирован 2141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерств здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1020 человек, летальных исходов – 47, выздоровели 2697 человек, осуществлено тестирований за сутки - 13 662 (в том числе методом ПЦР - 10401, методом ИФА - 3261).

За все время пандемии в Украине заболели 1246990 человек, выздоровели – 1075743, летальных исходов - 23 644, проведено 6402123 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 88 случаев;

Винницкая область - 123 случая;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 156 случаев;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 176 случаев;

Закарпатская область - 133 случая;

Запорожская область - 59 случаев;

Ивано-Франковская область - 398 случаев;

Киевская область - 97 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 119 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 61 случай;

Полтавская область - 32 случая;

Ривненская область - 45 случаев;

Сумская область - 54 случая;

Тернопольская область - 74 случая;

Харьковская область - 35 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 24 случая;

Черкасская область - 53 случая;

Черновицкая область - 143 случая;

Черниговская область - 46 случаев.