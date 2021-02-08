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В Украине вакцинация будет добровольной, но все, кто работает в государственном секторе и имеет много контактов, должны сделать прививку.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

 «Я считаю, что все люди, которые работают на государство, которые получают от государства средства и которые имеют постоянный контакт с людьми, они не имеют права отказаться от вакцинации. Кроме тех, кому это противопоказано», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

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