Европейский Союз и Украина сблизились во время пандемии коронавируса и продолжают сотрудничество ради преодоления глобального вызова СOVID-19.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Пандемия сблизила Европейский Союз и Украину, солидарность это двусторонний процесс, мы очень хорошо помним украинскую медицинскую команду, которая полетела помочь Италии в темный момент пандемии именно в этой стране», - сказал глава представительства.

Он также напомнил, что ранее Евросоюз выделил Украине 190 млн евро в рамках общего пакета помощи странам Восточного партнерства для борьбы с пандемией коронавируса.

В то же время Маасикас отметил, что в Украине очень низкий уровень вакцинации населения за последние годы, и это также является индикатором нехватки доверия к власти, поэтому для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей, украинской власти нужно будет поработать.

Глава представительства добавил, что руководители страны должны объединить «амбициозные реформы с тем, чтобы обеспечить прозрачные процедуры в закупках и построить учреждения, которые смогут приобщиться к всеобъемлющей вакцинации».

Он также отметил, что гордится решением COVAX предоставить первые поставки украинским медикам уже в середине февраля.