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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены Евросоюза пожертвовать Украине вакцины от коронавируса.

Об этом фон дер Ляйен сказала во время онлайн включения для выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», передает УНИАН.

Она напомнила о создании глобальной инициативы COVAX, благодаря которой Украина получит первые партии вакцин от коронавируса, которыми уже в этом месяце будут делать прививки врачам и медицинскому персоналу.

«Еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. Европейский Союз - крупнейший донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в дополнение к COVAX я попросила членов ЕС пожертвовать их часть вакцин для Украины. Все вакцины из ЕС гарантированно безопасные и действенные. Они были тщательное проверены независимым Европейским агентством по лекарственным средствам», - сообщила президент ЕК.

По ее словам, «Евросоюз - на стороне Украины, как и был всегда, в том числе в трудные моменты вашей новейшей истории, потому что все мы одна европейская семья».

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

5 февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 
ForUm

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