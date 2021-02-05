В связи с тем, что сотрудники Управления госохраны не пускают председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на рабочее место в помещение суда, он выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, передает Укринформ.

«В связи с недопущением председателя Суда сотрудниками Управления государственной охраны Украины в рабочий кабинет, нынче Тупицкий А.Н. выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, которая в Конституционном Суде Украины введена на период действия карантина», - говорится в ответе КСУ на запрос агентства.

При этом в суде указали, что указ президента Владимира Зеленского «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» от 29 декабря 2020 года не лишает Тупицкого статуса судьи Конституционного суда.

«Также учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя Суда, упомянутый указ Президента Украины не влечет отстранение Тупицкого А.Н. от должности председателя Конституционного Суда Украины», - уточняется в сообщении.

Таким образом, как заявили в КС, выполнение председателем Конституционного Суда дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав, а также предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные законодательством Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследовать производства к нему. Сам Тупицкий вызвал на место событий полицию из-за препятствования выполнению им служебных обязанностей.

3 февраля Верховный суд отказал Тупицкому в открытии дела касательно указа Владимира Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил того от исполнения обязанностей,