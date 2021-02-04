Апелляционная палата ВАКС остановила решение Печерского райсуда столицы о передаче дела по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в другой орган досудебного расследования до рассмотрения этого вопроса АП ВАКС.

Соответствующее решение АП ВАКС приняла 4 февраля 2020, сообщила пресс-служба НАБУ.

АП ВАКС также обязала ГБР до 13:00 10 февраля 2021 предоставить АП ВАКС упомянутое решение Печерского райсуда, которое следователи ГБР потребовали якобы под предлогом расследования действий генпрокурора по незаконному изменению прокуроров САП в производстве НАБУ и тем самым заблокировали рассмотрение апелляционной жалобы законно – в АП ВАКС.

В НАБУ напомнили, в декабре 2020 года ОГП незаконно изменила подследственность в указанном производстве.

«С тех пор мы являемся постоянными свидетелями принятия незаконных решений как со стороны ОГП, так и Печерского райсуда столицы, направленных на то, чтобы в любой способ отстранить от расследования резонансного преступления НАБУ и САП», - заявили в Бюро.

Как сообщал ForUm, 15 января НАБУ сообщило, что Высший антикоррупционный суд принял решение, согласно которому уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса президента должно быть возвращено в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

23 декабря 2020 заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины. Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42. До этого, 1 декабря, накануне сообщения заместителю руководителя Офиса президента о подозрении, генпрокурор тайно, не ставя в известность процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров, что отсрочило сообщение о подозрении должностному лицу на 17 дней.

Напомним, антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении.

21 декабря Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове. Также он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ будут просить избрать для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Татаров считает дело против себя местью Сытника.