также в разделеПроисшествия
На Полтавщине сошли с рельсов три цистерны
Погибшие в запорожской больнице больные находились под аппаратами ИВЛ 38
Пропавший на Донбассе военный находится в плену боевиков 22
Названа причина аварии на Запорожской ТЭС 33
В Запорожье горела больница, погибли 4 человека 37
На Запорожской ТЭС произошла авария, Энергодар остался без света 78
Стало известно имя убитого вчера на Донбассе бойца 25
ООС: Боевики совершили 8 обстрелов и убили военного 9
Снайпер боевиков снова убил военного на Донбассе 65
Пожар в первомайском «Эпицентре» локализовали 32
«Вырубил охранников топором»: задержан поджигатель «Эпицентра» в Первомайске 426
На Николаевщине горит «Эпицентр К» 84
В Одессе в жилом доме обрушилась лестничная клетка 15
В Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 человек 23
Под Киевом от отравления угарным газом погибли три человека 11
Вчера боевики 5 раз обстреляли украинские позиции 9
В зоне ООС во время дежурства пропал военный 26
На Луганщине перевернулся грузовик с 26 тоннами мазута 11

За прошедшие сутки, 3 февраля, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Лишь в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. А вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги