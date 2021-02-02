В Украину экстрадирован организатор житомирской наркогруппировки, сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Начиная с 2018 года, оперативники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности НПУ работали над документированием преступной деятельности группы лиц. Житель Житомирщины привлек своих родных и близких к производству и дальнейшего распространения психотропного вещества оптовыми партиями на территории Житомирской и Винницкой областей. Собрав достаточно доказательств, полицейские прекратили преступный промысел наркодельцов.

Правоохранители изъяли большое количество наркотиков, прекурсоров, оружия и задержали четырех участников криминальной группировки. Злоумышленникам вручили подозрение по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Пытаясь избежать наказания, в июле 2019 организатор наркогруппы воспользовался визуальной схожестью с родным братом и по его загранпаспортому незаконно пересек границу Украины в направлении Польши. Беглеца объявили в международный розыск. Более года злоумышленник скрывался от правоохранительных органов.

Однако при содействии НЦБ «Интерпол», в королевстве Дания 50-летнего жителя Житомира задержали и экстрадировали в Украину.

В порядке ст. 191 (Действия уполномоченных должностных лиц после задержания на основании постановления следственного судьи, суда о разрешении на задержание) Уголовного процессуального кодекса Украины мужчину задержали в аэропорту и доставили в изолятор временного содержания.

За незаконные наркооборудки задержанному грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.