За прошедшие сутки, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. У населенного пункта Пищевик оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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