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Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре на столичном жилом массиве Троещина. Одного мужчину спасли, один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Facebook.

«В 5:33 в оперативно-координационный центр ГУ ДСНС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Милославская, 6, в Деснянском районе столицы», - говорится в сообщении.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что пожар возник в комнате охраны, на первом этаже торгового центра.

Во время тушения пожара, пожарные спасли охранника заведения, который находился на 3 этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания, он был выведен на свежий воздух. Также, между вторым и третьим этажами, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Отмечается, что пожар на площади 50 м. кв. был ликвидирован в 06:25.

К ликвидации были привлечены 3 единицы техники и 15 пожарных.

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.
ForUm

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