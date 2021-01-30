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Здание Государственного бюро расследований в Киеве взяли под государственную охрану. Соответствующий указ в пятницу, 29 января, подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, документ определяет здание ГБР в Киеве важным государственным объектом.

«Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание ГБР и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15, в городе Киеве», - говорится в указе.

Обеспечивать безопасность здания ГБР будет Управление государственной охраны.
ForUm

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