Сегодняшние онлайн-сервисы предлагают всем желающим решить финансовые трудности за 5 минут. Простые требования и минимальный пакет документов делают услугу доступной для каждого человека, обратившегося в такие организации. Подать заявку и получить деньги можно в любое время, не выходя из дома – все легко и просто!
Как оформить онлайн-кредит за 5 минут
Оформление займа в таких компаниях осуществляется дистанционно. Сервисы полностью автоматизирован, что существенно сокращает срок оформления займа. Это помогает взять кредит онлайн на карту за 5 минут, что стало возможным благодаря слаженной работе IT-специалистов и современной технологии. Для оформления предстоит выполнить несколько простых действий:
- Зарегистрировать личный кабинет на таких сайтах
- Используя кредитный калькулятор, требуется выбрать сумму и время кредитования. Размер переплаты и дата погашения отобразится сразу. Минимальная сумма займа – 500 грн, а срок кредитования – 5 дней.
- Заполнить анкету. Нужно лишь указать контактный номер телефона, данные паспорта и код.
- Дождаться решения. Компьютерная программа обработает анкету в течение 5 минут. Поскольку требования простые, решение практически всегда положительное.
Сервис перечислит деньги сразу, после принятия условий кредитования. Распоряжаться средствами можно на свое усмотрение.
Требования к клиентам
В отличии от конкурентов, сервис лоялен к заемщикам. Услуги доступны всем, кто имеет:
- возраст – от 18 до 65 лет;
- постоянную регистрацию на территории Украины;
- ежемесячный доход (постоянный), подтверждение не требуется;
- хорошую кредитную историю;
- действующую банковскую карту, оформленную на заявителя;
- ИНН;
- мобильный телефон с активной сим картой.
Погашение займа
Сервис заботится о своих клиентах и предлагает самые удобные варианты для погашения долга. Вернуть деньги можно несколькими способами:
- на официальном сайте, в своем личном кабинете;
- через платежный терминал;
- на сайте Pogashay.com.ua;
- через кассу любого банка.
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