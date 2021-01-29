Сегодняшние онлайн-сервисы предлагают всем желающим решить финансовые трудности за 5 минут. Простые требования и минимальный пакет документов делают услугу доступной для каждого человека, обратившегося в такие организации. Подать заявку и получить деньги можно в любое время, не выходя из дома – все легко и просто!

Как оформить онлайн-кредит за 5 минут

Оформление займа в таких компаниях осуществляется дистанционно. Сервисы полностью автоматизирован, что существенно сокращает срок оформления займа. Это помогает взять кредит онлайн на карту за 5 минут, что стало возможным благодаря слаженной работе IT-специалистов и современной технологии. Для оформления предстоит выполнить несколько простых действий:

Зарегистрировать личный кабинет на таких сайтах

Используя кредитный калькулятор, требуется выбрать сумму и время кредитования. Размер переплаты и дата погашения отобразится сразу. Минимальная сумма займа – 500 грн, а срок кредитования – 5 дней.

Заполнить анкету. Нужно лишь указать контактный номер телефона, данные паспорта и код.

Дождаться решения. Компьютерная программа обработает анкету в течение 5 минут. Поскольку требования простые, решение практически всегда положительное.

Сервис перечислит деньги сразу, после принятия условий кредитования. Распоряжаться средствами можно на свое усмотрение.

Требования к клиентам

В отличии от конкурентов, сервис лоялен к заемщикам. Услуги доступны всем, кто имеет:

возраст – от 18 до 65 лет;

постоянную регистрацию на территории Украины;

ежемесячный доход (постоянный), подтверждение не требуется;

хорошую кредитную историю;

действующую банковскую карту, оформленную на заявителя;

ИНН;

мобильный телефон с активной сим картой.

При наличии просрочки по другим займам или банковским кредитам клиент тоже может рассчитывать на получение услуги. Но предложение будет уже не на столько выгодным.

Погашение займа

Сервис заботится о своих клиентах и предлагает самые удобные варианты для погашения долга. Вернуть деньги можно несколькими способами:

на официальном сайте, в своем личном кабинете;

через платежный терминал;

на сайте Pogashay.com.ua;

через кассу любого банка.

Кредитный сервис «Качай Гроши» ценит дисциплинированных клиентов. При повторном обращении можно рассчитывать на более выгодные условия: снижение ставки, увеличение лимита, участие в выгодных скидках и бонусных программах.