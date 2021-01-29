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Албанская Православная Церковь не изменила своей позиции относительно церковного раскола в Украине и не принимала решений о признании ПЦУ.

Фото: infonavigator.com.ua

В Албанской Церкви выступили с опровержением недавнего заявления Предстоятеля ПЦУ, что вслед за Кипрской Церковью, где Предстоятель в одностороннем порядке заявил о признании ПЦУ, последуют другие Церкви, в том числе Албанская Церковь, сообщает orthochristian.com.

«Я удивлен этой новостью, – рассказал представитель канцелярии архиепископа. – Я не знаю, откуда это берется. Синод Албанской церкви не принял решения об этом (признании ПЦУ – Ред.)».

По словам представителя Албанской Церкви, ничего с тех пор не изменилось и новых решений по ПЦУ принято не было.  

«Все, что имеет отношение к этому вопросу, уже было сказано Синодом Церкви и находится на нашем сайте. Ничего нового мы добавить не можем. Ничего не изменилось с тех пор», – подчеркнул представитель Албанской Церкви.

Ранее Блаженнейший Архиепископ Анастасий и Синод Албанской Церкви выступали с заявлениями, подвергая критике односторонние действия Константинополя в Украине.
ForUm

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