Кабминет Министров принял решение о компенсациях гражданам, у которых установлено электроотопление. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство поддержало решение о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопление. Важно, что это будет касаться также многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа. Компенсации будут начисляться автоматически», – написал он.

При этом премьер подчеркнул, то общая сумма выплат составит 1,4 млрд грн.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

19 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.