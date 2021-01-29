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Эсминец флота США USS Porter в четверг, 28 января вошел в воды Черного моря.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Отмечается, что эсминец прибыл для осуществления рутинных операций по морской безопасности и тренировок вместе с партнерами.

USS Porter - уже третий корабль флота США, вошедший в Черное море в последние дни. Кроме него, там находятся ракетный эсминец USS Donald Cook и танкер-заправщик USNS Laramie.

«Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три наших союзника - Болгария, Румыния и Турция - имеют выход к Черному морю, как и Грузия и Украина, наши близкие партнеры. В ответ на незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Российской Федерацией и продолжающееся наращивание ее военной потуги в Черном море, Альянс усилил оборонительное присутствие в регионе и остается решительным сторонником поддержания безопасности в Черном море», - отметила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.

Она добавила, что флот США вместе с другими странами НАТО регулярно проводят операции в Черном море в соответствии с международным законодательством. Патрулирование вод осуществляется примерно три четверти года.

Кроме того, в последнее время к операциям по патрулированию в воздухе присоединились шесть истребителей Испании, которые будут действовать вместе с румынскими коллегами.
ForUm

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