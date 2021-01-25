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Действующий президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза побеждает на президентских выборах, которые прошли в воскресенье, 24 января.

Как передает Укринформ, такая информация размещена на сайте МВД Португалии.

Отмечается, что по состоянию на утро понедельника подсчитано 99,91% голосов.

Марселу Ребелу де Соуза набирает 60,70% голосов. За ним идет кандидат от Социалистической партии Ана Гомеш (12,97%), а на третьем месте - лидер крайне правой партии «Хватит!» (Chega) Андре Вентура (11,90%).

Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Таким образом, Ребелу де Соуза заручается необходимой поддержкой избирателей для победы в первом туре выборов.

 
ForUm

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