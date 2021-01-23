Основатель Microsoft Билл Гейтс привился от коронавируса. Об этом он написал у себя в Twitter.

Бизнесмен получил первую из двух доз вакцины.

«Одно из преимуществ того, что мне 65 — я могу получить вакцину от COVID-19. Я на этой неделе получил первую дозу и чувствую себя отлично», — написал Гейтс.

Он поблагодарил ученых, медиков за то что находятся на передовой борьбы с вирусом.

К слову, Билл Гейтс стал объектом конспирологических теорий, распространившихся в сети интернет, после первых случаев заражения коронавирусом в Китае. Согласно этим теориям Гейтс, профинансировал разработку вируса. Отчасти такие утверждения основаны на том, что ранее бизнесмен заявлял, об угрозах биологического характера с которыми может столкнутся человечество.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса.

В то же время новые данные, основанные на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, показали, что вакцина Sinovac Biotech защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.