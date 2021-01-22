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Церковь не выступает против вакцины от COVID-19, однако верующие выражают обеспокоенность методами, которыми она может вводиться.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

Владыка  отметил, что решение о вакцинации каждого отдельного человека не должно принимать государство, чиновник или священник, «а исключительно сам человек, который заботится о собственном здоровье». Но взвешенность такого решения должна обеспечиваться полнотой информации о прививке, которую обязаны предоставить медики.

Проблемными моментами при вакцинации для верующих может стать навязывание прививок и введение COVID-паспортов. 

«История уже знает нередкие случаи, когда на словах доброе дело превращалась в средство сегрегации общества, разделения его на “правильных” и “неправильных”, становилось причиной унижений и преследований», – предостерег епископ. 

По словам владыки Виктора, беспокойство вызывает и этическая допустимость применения препаратов некоторых производителей. Речь идет об использовании абортивных клеток при производстве отдельных вакцин.

«Среди верующих людей использование вакцины такого типа вызовет однозначное сопротивление, а потому встанет вопрос об альтернативе такой прививке, в частности, через использование вакцин другого типа», – отметил епископ.

«Церковь никогда не выступала против научных достижений в различных сферах жизнедеятельности человека. Только в случае, когда эти достижения приносили вред человеку или разрушали нравственные устои общества, Церковь повышала свой голос. Иначе и быть не может. Ведь, руководствуясь заповедью о любви к Богу и ближнему, Церковь Христова всегда исповедует ценность Господом дарованного человеческой жизни и абсолютный характер заповедей Божиих», - напомнил епископ Виктор.
ForUm

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