Администрация президента США Джо Байдена планирует передать российской стороне предложение по продлению СНВ-3, сообщило агентство Associated Press.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США, что Байден намерен добиваться продления СНВ-3 на пять лет, передает Интерфакс.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила эту информацию на брифинге в четверг по местному времени.

Срок действия договора истекает через несколько дней.

Ранее на этой неделе в МИД РФ сообщали, что Россия выступает за продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без предварительных условий на срок пять лет и рассчитывает на конструктивную позицию администрации Джо Байдена по этому вопросу.