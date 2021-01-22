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Администрация президента США Джо Байдена планирует передать российской стороне предложение по продлению СНВ-3, сообщило агентство Associated Press.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США, что Байден намерен добиваться продления СНВ-3 на пять лет, передает Интерфакс.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила эту информацию на брифинге в четверг по местному времени.

Срок действия договора истекает через несколько дней.

Ранее на этой неделе в МИД РФ сообщали, что Россия выступает за продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без предварительных условий на срок пять лет и рассчитывает на конструктивную позицию администрации Джо Байдена по этому вопросу.

 
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