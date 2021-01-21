В Украине заработала новая коррупционная машина под кураторством министра юстиции Малюськи и его супруги. Об этом пишет ТГ-канал Депутатская курилка, передает интернет-издание From-UA.

Как пишут на ТГ-канале, «Малюська в особом представлении не нуждается, он уверенно разваливает Минюст. Что же касается его жены, то Людмила Рабчинская - заместитель министра цифровой трансформации и полноправный куратор «национальной информационной системы» (НАИС), которая основана тем самым Минюстом в мае 2015 года».

Как известно, НАИС - это главное предприятие и 22 региональных филиала по всей Украине. Они отвечают за систему Единых и Государственных реестров, создаваемых в соответствии с приказами Минюста. «А управляет этим всем – Рабчинская», - объясняют на Депкурилке.

Получается, по данным ТГ-канала, что «Малюськи сегодня оказались монополистами на рынке обеспечения доступа и пользования Едиными и Государственными реестрами. Без их согласия невозможно не внесение, не изменение в системе (за спасибо, конечно) + они имеют доступ ко всему имуществу страны, поэтому все владельцы заводов/пароходов уже давно потеряли здоровый сон».

«Вот так, под прикрытием дурачка и блондинки - семья Малюськи переформатировала госорган по контролю и прозрачности в обычную коррупционную машину», - пишет Депутатская курилка.