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В Житомирской области из-за сообщения о произвольных действиях подчиненных отстранили от должности руководителя Миланского отделения полиции, а работников группы реагирования – от исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба полиции.

20 января по сообщению в соцсети о возможных неправомерных действиях полицейских неподалеку с. Маклаевки в Малинском районе было назначено служебное расследование. В настоящее время в действиях полицейских Миланского отделения установлен ряд нарушений.

Поэтому 21 января соответствующим приказом начальника ГУНП руководитель подразделения смещен с должности, работники группы реагирования отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения проверки и принятия окончательного решения.

Работники инспекции по личному составу УКЗ ГУНП продолжают расследование. По его результатам будет приниматься решение о дальнейшем прохождении службы работниками, привлечении руководителей к дисциплинарной ответственности, а также все материалы будут направлены в территориальное управление Государственного бюро расследований.

Главное управление Нацполиции в области выражает извинения юношам и их семьям за действия сотрудников.  

Утром 14 января в полицию поступило сообщение о незаконном завладении автомобилем «Мазда-323», который владелец оставил возле железнодорожного переезда между городом Малин  и селом Пирожки накануне вечером.

Во время первоочередных мероприятий по его розыску уже вечером полицейские обнаружили транспортное средство в лесном массиве вблизи с. Маклаевка. Также неподалеку на дороге находилась группа мужчин, как выяснилось, владелец автомобиля и его знакомые, а также двое юношей, которых они обвиняли в причастности к похищению авто. Ребят доставили в отделение полиции для проверки всех обстоятельств. После выяснения необходимых сведений их отпустили.

Сейчас сотрудники отдела инспекции по личному составу Управления кадрового обеспечения ГУНП проверяют изложенное в социальной сети сообщение о нанесении ребятам на месте происшествия (на дороге вблизи с. Маклаевки) телесных повреждений другими лицами и якобы полицейскими.
ForUm

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