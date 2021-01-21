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Схема массового перевода общин Украинской Православной Церкви в ПЦУ не сработала, несмотря на давление государства, потому что ее авторы не учли верности Христу верующих и священников.

Как сообщает Центр информации УПЦ об этом митрополит Винницкий и Барский Варсонофий рассказал в интервью для пресс-службы Сербской Православной Церкви.

По словам владыки, Винница стала одним из плацдармов для испытаний схем Порошенко по переводу храмов в ПЦУ.

«Здесь был своеобразный испытательный полигон. В администрации президента была программа перевода общин УПЦ и давления на архиереев и священников для перехода в новую структуру», - рассказал владыка Варсонофий.

По словам митрополита, для захвата общин УПЦ в ПЦУ взяли «схему бизнес-структуры, которую намеревались применить в церковной плоскости».

«Но они не учли, как говорил Блаженнейший, то, что Церковь, как организм, состоит из верующих и верующие ни на что не променяют самое ценное – верность Христу», – подчеркнул митрополит.

Он отметил, что несмотря на серьезные попытки и давление на священнослужителей, создателям ПЦУ не удалось реализовать свой проект целиком. В Винницкой епархии в новую структуру перешло около двадцати священников, «которые напрямую зависели от бывшего правящего архиерея». 

«Все остальные, а это около 260 священников, остались верными Христу, несмотря на притеснения местных властей», – сказал митрополит Варсонофий.

 

 
ForUm

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