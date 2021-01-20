Встроенные в стену конструкции для подвесных унитазов, биде и раковин, именуемые системами инсталляций, позволяют сэкономить пространство, сделать интерьер санузла эстетичным и функциональным. Основные элементы – это крепежная система и металлическая рама, которые монтируются за стеной. Фаянсовая часть и кнопка слива при этом остаются открытыми.

Системы инсталляций Grohe отличаются многофункциональностью, стильным дизайном и практичностью. Среди новинок и бестселлеров 2020 года стоит выделить следующие модели.

Комплект 3 в 1 Grohe Rapid SL.

Каркас, выполненный из стали, выдерживает нагрузки больше 400 кг. Благодаря внедренной запатентованной технологии GROHE Whisper® тем, кто пребывает в соседней комнате, не будет мешать звук слива. Безупречная шумоизоляция повышает комфорт использования системы.

Устанавливая в своем доме или квартире технику от Grohe, вы поддерживаете осознанное использование природных ресурсов. Технология двойного смыва GROHE EcoJoy® обеспечивает снижение расходов воды на 50%. Важный нюанс для перфекционистов – возможность выбора дизайна смывной панели с учетом стиля ванной комнаты.

Grohe Rapid SL в сборе.

Модель оснащена смывной панелью Skate Cosmopolitan с хромовым покрытием GROHE StarLight®. Она идеально впишется в лаконичный интерьер санузла. Для контроля потока воды при смыве внедрена функция досрочной его остановки Start-Stop. Также доступна регулировка продолжительности смыва.

Набор 2 в 1 Grohe Rapid SL.

Монтажная высота системы составляет 0,82 м, панель смыва нужно приобретать в отдельном порядке. Технология совершенного потока GROHE EcoJoy способствует экономии воды.

Комплект 4 в 1 Grohe Rapid SL.

Система с накладной панелью Arena Cosmopolitan может монтироваться вертикально или горизонтально. Дополнительный объем смыва обеспечивается технологией GROHE SpareFlush®.

Grohe Rapid SL комплект 5 в 1 GROHE Fresh.

Освежающие таблетки можно добавлять в сам бачок. Монтаж осуществляется за смывной панелью Skate Cosmopolitan в стильном хромовом цвете. В систему входит панель Skate Cosmopolitan, а также WC с шумоизоляцией.

Комплект 6 в 1 Rapid SL.



Удобство эксплуатации повышается за счет наличия дистанционного крепления, а также смесителя BauFlow. Предусмотрен держатель для туалетной бумаги Essentials.

В целом все модели от Grohe серии Rapid SL имеют скрытую техническую часть и надежное крепление, они устойчивы к нагрузкам и подключаются без дополнительных инструментов. Современные и продуманные до каждой детали системы объединяет набор преимуществ.

Простой и быстрый монтаж благодаря предварительно собранным элементам и цельнометаллической раме.

Пенопласт предотвращает образование конденсата, служит дополнительной шумоизоляцией.

Ревизионный короб защищает бачок от строительного мусора во время монтажа и ремонта.

Оборудование можно устанавливать в горизонтальном и вертикальном положении, на нужной глубине.

Накладные панели пневматические и взаимозаменяемые.

Доступна регулировка слива – как большого, так и малого.

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