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Визит патриарха Варфоломея в Украину негативно отразится на украинском обществе среди верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире «112 Украина».

«Мы понимаем, что внутри украинского общества и его слова, и его предполагаемый приезд ничего хорошего не принесут, потому что сам патриарх Варфоломей несет личную ответственность за то, что происходило у нас в Украине с нашей церковью на протяжении последних лет. Это и захваты храмов, и избиения священников, незаконная перерегистрация (церквей). Это такой навал лжи и действий против УПЦ, это все беззаконие появилось, в первую очередь, потому, что Патриарх Варфоломей захотел самоутвердиться и свою идею быть Папой православных начать с реализации на украинском православии», - отметил митрополит Антоний.

Как сообщалось ранее, Предстоятель УПЦ считает, что приезд Патриарха Варфоломея в Украину приведет к обострению церковного раскола.

 
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