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27-летняя дочь президента США Дональда Трампа от брака с актрисой Марлой Мейплз Тиффани Трамп выходит замуж. Об этом девушка сообщила в соцсетях.

На своих страницах она опубликовала совместное фото с 23-летним возлюбленным, ливанским бизнесменом Майклом Булосом. В описании к снимку Тиффани объявила об их помолвке после двух лет отношений.

«Для меня было честью отпраздновать многие вехи, исторические события и создать воспоминания с моей семьей здесь, в Белом доме, и нет ничего более особенного, чем моя помолвка с моим удивительным женихом Майклом! Чувствую себя счастливой и взволнованной перед следующей главой!», - написала Тиффани Трамп.

 

 

Тиффани познакомилась со своим женихом во время путешествия в Грецию в 2018 году. Булос является помощником директора компании SCOA Nigeria, директором компании Fadoul Group и менеджером по развитию бизнеса в Royalton Investment.

Тиффани Трамп – четвертый ребенок президента Трампа, единственный ребенок от его второго брака с американской актрисой Марлой Мейплз.  

В прессе к ее имени часто добавляют нелестный эпитет «забытая». О Тиффани действительно редко говорят, ведь, кажется, даже отец порой забывает о ее существовании, концентрируясь главным образом на трех старших детях. В интервью Дональд Трамп чествует Иванку, в то время как Тиффани удостаивается нескольких сухих фраз.   
ForUm

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