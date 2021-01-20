За прошедшие сутки, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.
Так, недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
В районе населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь.
Боевых потерь среди наших защитников нет. С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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