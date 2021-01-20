также в разделеПроисшествия
В Одессе – третий раз за неделю массовое «минирование» детсадов 9
В ДТП на Львовщине пострадали 13 военных 11
На Днепропетровщине горит церковь 51
Вчера боевики 1 раз нарушили перемирие 9
Найдены тела еще двоих украинцев с затонувшего судна Arvin 25
Полиция назвала вероятные причины пожара в одесской гостинице 12
Найдены тела трех погибших моряков с затонувшего судна Arvin 115
Полицейский застрелил мужчину под Мариуполем, открыто дело 22
Продолжаются поиски 5 моряков с судна Arvin 18
В Одессе горела гостиница, есть жертвы 48
На затонувшем судне в Черном море находились украинцы 31
Под Киевом нашли авто и тело пропавшего 30-летнего мужчины 56
Возле Борисполя разбился вертолет 22
После ДТП в Житомире погиб полицейский 37
В Ивано-Франковской области горел крупный химзавод 23
В Карпатах нашли заблудившегося туриста 40
Один украинский военный ранен: на Донбассе боевики пять раз открывали огонь 14
На «Карпатнефтехиме» произошел пожар 10

За прошедшие сутки, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь.

Боевых потерь среди наших защитников нет. С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги