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Спецслужбы Беларуси еще в 2012 году по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета, погибшего в 2016 году.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, переданные белорусской оппозицией.

На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в офисе Зайцева в Минске.

В том числе на записи обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство это стало публичным сигналом.

«Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу бл*дь совсем бл*дь ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей... Президент (Лукашенко – ред.) ждет этих операций», - приводит УП слова Зайцева.

Также в руки расследователей попали документы слежения за Павлом Шереметом.

Кроме того, на записи звучат доказательства, что в 2012 году КГБ Беларуси готовило операции по устранению и других своих политических оппонентов на территории других государств. Как отмечает на записи Зайцев, задачу организаций политических убийств поставил перед КГБ сам президент Александр Лукашенко и выделил на эти нужды 1,5 миллиона долларов.

На совещании обсуждается использование ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобиля для достижения поставленных целей.

В том числе обсуждаются убийства в Германии Олега Алкаева (бывший директор тюрьмы в Беларуси), Владимира Бородача (экс-полковник) и Вячеслава Дудкина (был главным в стране по борьбе с коррупцией).

По информации источников оппозиционной организации «Белорусский народный трибунал», на записи озвучены не все планировавшиеся цели. Например, в России под удар попадал также российский эксперт Андрей Суздальцев.

Эксперт Национального Центра Медиа Криминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас, который изучал запись в 2020 году по запросу издания EUObserver, отметил, что из записи удалена цифровая подпись, которая могла бы содействовать идентификации источника в КГБ, но при этом на записи не обнаружено каких-либо заметных следов аудио-манипуляций.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

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