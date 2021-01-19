Хотя вакцинация от коронавируса в Украине еще не началась, ее уже успели неоднократно дискредитировать. Одним из последних скандалов стала подпольная вакцинация богатых клиентов столичной клиники «Медиленд», к организации которой причастен советник главы ОП Михаил Пасечник, сообщает Голос UA.

«Самый громкий скандал сейчас связан с тайной VIP-вакцинацией, которая проводится в одной из столичных клиник, а стоимость вакцины там достигает 3000 долларов за инъекцию. Президент Владимир Зеленский дал распоряжение силовикам расследовать это дело. Но по иронии судьбы, причастным к контрабанде может быть лицо, непосредственно связанное с Офисом Президента», - говорится в публикации.

По данным журналистов, именно Пасечник «крышует подпольную вакцинацию по сумасшедшим ценам». Его и совладельца клиники «Медиленд» Виктора Капустина связывают давние отношения.

«С 2005 по 2010 год Капустин был главой правления государственного Укрэксимбанка. И именно во времена его руководства банком Михаил Пасечник взял для своей аптечной сети «Фалби» кредит на сумму 40 млн долларов. Впрочем, горе-бизнесмен так и не отдал долг государственному учреждению. На сегодня он должен Укрэксимбанку 1 млрд гривен», - пишет СМИ.

По мнению журналистов, Пасечник либо «отрабатывает» старые долги, прикрывая подпольную вакцинацию, либо попросту зарабатывает на ней.

Тем временем, как показало расследование СБУ, настоящей вакцинации в «Медиленде» не происходит: богатым клиентам за большие деньги под видом вакцины Pfizer вводят ядовитые лекарственные вещества.

«Группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer», - заявили в СБУ.

Ранее СМИ сообщали о том, что во время работы на посту главы Гослекслужбы Пасечник лоббировал интересы своей аптечной сети «Фалби» и санкционировал свободную продажу кодеиновых (наркотических) препаратов.