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В сети доступен текст службы Крещения Господня с переводом и объяснениями
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В день Крещения Господня, 19 января, состоится торжественное освящение вод Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5А).

Аккредитацию проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76 или личным сообщением на официальную страницу Центра информации УПЦ в фейсбуке .

Около 11.30 начнется освящение вод Днепра, после чего состоится брифинг для аккредитованных СМИ.

*** Крещение Господне — один из главных христианских праздников, завершающий Рождественские святки. Этот праздник еще называют Богоявлением. По Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, с небес сошел Дух Святой в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.
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