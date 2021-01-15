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У тех, кто принимал решение об отмене льгот для церквей, мораль позволяет видеть в них лишь объект для изъятия церковных ценностей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на strana.ua, об этом заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря), комментируя решение Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг об отмене льгот на электроэнергию для религиозных организаций. Ранее религиозные организации платили по тарифу 90 коп за один киловатт, а теперь - по 1,68 грн. Изменения коснулись и других групп населения – детских домов, многодетных семей и др. 

«Дело в том, что льготы на оплату энергопотребления ликвидировали не только для религиозных организаций, но и для большинства других организаций и групп населения. Во-первых, они теперь должны платить за электроэнергию, как предприятия, хотя такими совершенно не являются, относятся к неприбыльным организациям и осуществляют свою деятельность за счет добровольных пожертвований верующих, составляющих эти организации», - отметил митрополит Климент.

Кроме того, по его мнению, поскольку верующие граждане Украины с нового года получили платежки с заоблачными ценами за коммунальные услуги, то это скажется и на том, сколько они теперь смогут пожертвовать на содержание церквей, а храмы оплачивают коммунальные услуги за те пожертвования, которые люди приносят в дар Богу.

«У тех, кто принимал решение по тарифам для церквей, очевидно, мораль позволяет и дальше относиться к храмам в ленинском духе, то есть видеть в них лишь объект для изъятия церковных ценностей. Эти чиновники же не думают, что теперь в большинстве сельских храмов из-за усугубления экономики старики и дети на богослужении будут стоять возле промерзших стен», - заявил владыка.

«На этих деньгах государство не решит своих проблем, – добавил митрополит. – Скорее наоборот. Наши мудрые предки знали, что если забрать деньги, пожертвованные Богу, то они станут огнем, который сожжет у того, кто это делает, все остальные средства».
ForUm

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