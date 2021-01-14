Мирное урегулирование конфликта в Украине должно происходить с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая АР Крым и город Севастополь.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде во время представления программы и приоритетов Шведского председательства в Организации на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

«Шведское председательство определяет чрезвычайно важным значение Специальной мониторинговой миссии в Украине и попытается внести свой вклад в продолжающиеся усилия в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе по поиску устойчивого политического урегулирования конфликта. Это должно быть сделано в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ, с полным уважением к суверенитету, территориальной целостности, единству и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь», - заявила она.

По словам Линде, кризис в Украине и вокруг нее остается «самым вопиющим примером нарушений наших общих обязательств и международного права».

Уже на следующей неделе действующий председатель ОБСЕ совершит визит в Украину с целью оценки ситуации и поддержки усилий, направленных на достижение устойчивого мирного урегулирования конфликта.

Как сообщалось, 1 января Швеция взяла на себя годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.