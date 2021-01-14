Сегодня Церковь вспоминает евангельское событие, когда, согласно ветхозаветному закону, восьмидневный младенец Иисус Христос принял обрезание.

Как сообщает Центр информации УПЦ, о событии упоминается в Евангелии от Луки (Лк. 2, 21). Обрезание Младенца Христа было совершено в соответствии с законом, установленным для еврейского народа Самим Богом (Быт. 17, 10-14; Лев. 12, 3), согласно которому каждый мальчик должен был быть обрезан на восьмой день после своего рождения.

При этом Ему было наречено имя, предреченное Архангелом Гавриилом еще при Благовещении Деве Марии и предвозвещенное Ангелом святому праведному Иосифу Обручнику – Иисус (Спаситель).

По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно исполнять Божественные установления. Господь принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики (докеты).

Эти два события, совершившиеся в самом начале земной жизни Спасителя, напоминают христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11). Само имя христианина свидетельствует о вступлении человека в Новый Завет с Богом.

В церковный календарь праздник вошел в IV веке.

На Обрезание служится литургия святителя Василия Великого ввиду того, что этот праздник совпадает с днем памяти великого святого.