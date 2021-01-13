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Митрополит Филарет был выдающимся иерархом и богословом, которого хорошо знали и ценили во всем православном мире.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий написал в своем соболезновании в связи с кончиной почётного Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева).

«Стези жизни и служения почившего Владыки не были простыми, но никакие скорби и испытания не отлучили его от любви Божией…Мне, грешному, выпала честь учиться в Московской Духовной Семинарии в то время, когда Ректором Академии и Семинарии был тогда еще молодой епископ Филарет. Мы, воспитанники, очень любили своего Ректора за его духовную мудрость, простоту и доступность. Владыка Ректор был для нас добрым наставником и любящим отцом. Он учил нас любить Бога не только своим духовным словом, но и примером своей благочестивой жизни. Через владыку Ректора Господь поставил меня, недостойного, на первую степень священнослужения: епископ Дмитровский Филарет рукоположил меня в сан иеродиакона. Почитаю это для себя великой честью», - отметил Митрополит Онуфрий

По словам Предстоятеля УПЦ, эпоха служения митрополита Филарета навсегда останется светлой страницей истории Белорусской Православной Церкви.

«За годы его Предстоятельства умножилось число храмов, выросло новое поколение архипастырей и духовенства, которые являются украшением Белорусской земли. Живым словом, полным духовной мудрости, он касался самой души человека, побуждая его пересмотреть свою жизнь и направить свои стопы в след за Христом. Владыка Филарет, по слову апостола Павла, был всем для всех (1 Кор. 9:22). Ныне Господь призвал Владыку митрополита Филарета, своего верного служителя, в Небесные селения, которые Господь уготовал любящим Его, и мы верим, что там новопреставленного Владыку ожидает венец правды, который Господь, Праведный Судья приготовил «всем возлюбившим явление Его» (2Тим. 4:8)», - заключил Митрополит Онуфрий.
ForUm

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