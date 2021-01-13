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Европейский парламент возобновит работу в Страсбурге не раньше марта в связи с продолжением пандемии коронавируса.

Об этом говорится в проектах решения, которое будет принято в среду президентом ЕП Давидом Сассоли, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

«Частично заседания в январе и феврале 2021 года состоятся в Брюсселе. Парламенту опасно собираться в соответствии с обычными процедурами», - говорится в проекте решения.

Этот шаг, вероятно, вызовет недовольство Елисейского дворца, который требует от Европарламента вернуться в Страсбург.

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выражал разочарование решениями Сассоли отменить многочисленные пленарные заседания из-за пандемии коронавируса.

Но в проекте решения Сассоли отмечает, что «для защиты здоровья членов Европарламента и персонала и ограничения распространения коронавируса путешествия должны быть сведены к минимуму».

Он добавил, что «следует ввести режим дистанционного участия для сессий» и других встреч.

Ранее сообщалось, что Европарламент проведет в Страсбурге пленарное заседание, которое запланировано с 18 по 21 января.

Помещение Европарламента в Страсбурге не использовалось для мероприятий, включая пленарные сессии, с марта 2020 года из-за карантинных и санитарных ограничений.

Согласно договоренностям, пленарные заседания Европарламента должны ежемесячно проводиться в столице французского Эльзаса.
ForUm

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