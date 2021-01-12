Шевченковский райсуд Киева приобщил к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета еще 11 томов.

Как передает УНИАН, во время заседания прокурор ходатайствовал о приобщении второй части материалов уголовного производства в 11 томах.

Сторона защиты заявила, что некоторые из этих томов им открыли для ознакомления в ненадлежащие сроки.

В частности, адвокат Станислав Кулик сообщил, что в этих материалах содержится важная информация о нарушении права на защиту обвиняемых. По его словам, адвокаты не возражают против приобщения этих документов, однако позже предлагать признать их недопустимыми.

Суд принял решение приобщить соответствующие материалы производства и объявил перерыв в заседании из-за того, что представитель потерпевших Оксана Мельник только присоединилась к рассмотрению дела и требует времени на ознакомление с материалами производства.

На следующем судебном заседании в 14:00 19 января суд перейдет к исследованию приобщенных материалов.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.

На обнародованных 4 января записях якобы фигурирует экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит, что необходимо сделать «какую-то закладку» и таким образом убить Шеремета. Записи, опубликованные изданием EUobserver, датированы 2012-м годом.