Традиционные фестивали колядок прошли в епархиях Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», в связи с карантинными ограничениями, большинство из них провели в онлайн-формате.

7 января состоялся фестиваль колядок в Киевских духовных школах. В академическом храме в честь Рождества Богородицы после вечернего богослужения выступили как преподаватели и студенты КДАиС, так и воспитанники действующей при КДАиС воскресной школы, а также прихожане храма.

В канун Рождества Христова на сайте Харьковской епархии состоялась премьера Харьковского православного хорового фестиваля «Різдвяночки». В этом году в связи с карантином фестиваль прошёл в онлайн-формате: выступления хоровых коллективов записали заранее, в Сочельник объединённое видео опубликовали на епархиальном сайте. В фестивале приняли участие 11 хоров Харькова, они исполнили колядки как в обработке, так и в аутентичном звучании. Создатели видео предлагают всем окунуться в рождественскую атмосферу.

Впервые епархиальный фестиваль колядок прошёл в Черкассах. Прославить Новорожденного Богомладенца пением колядок в праздничный день в Свято-Михайловский кафедральный собор Черкасс собрались профессиональные и аматорские коллективы со всей епархии.

Открыл фестиваль архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий. Он отметил, что украинская колядка является уникальным явлением в культуре нашего народа, особым проявлением любви ко Христу. Неслучайно тексты самых известных украинских колядок переведены на разные языки и поются во многих странах мира.

Также небольшой вечер колядок в день Рождества Христова состоялся в Христо-Рождественском кафедральном соборе Северодонецка. В Сети доступны записи выступлений хора воскресной школы и хора духовенства собора.

Кроме того, с 10 по 12 января продолжается онлайн-голосование за лучшие выступления участников Открытого христианского фестиваля детского творчества «Остров Рождества», организованного отделом по делам семьи Херсонской епархии УПЦ при поддержке Херсонского городского совета. Всего в фестивале приняло участие около 160-ти конкурсантов. Посмотреть видеозаписи выступлений и проголосовать за понравившихся исполнителей можно на Youtube-канале фестиваля. По результатам голосования будет определён обладатель приза зрительских симпатий. Церемония награждения 17-ти финалистов, которых избрало жюри фестиваля, состоится 14 января в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона.

Онлайн-записи исполнения колядок епархиальным хором в честь Фёдора Небесного и вокального ансамбля «Серебряный колокольчик» (руководитель — Инна Небесная) опубликовали в день Рождества Христова на сайте Мукачевской епархии.

Рождественский онлайн-концерт также провели в Бердянской епархии. Мероприятие «Нова радість стала» организовал благочинный Токмакского церковного округа епархии протоиерей Николай Ронжин совместно с городским отделом культуры. В записи концерта приняли участие взрослые и детские вокальные, танцевальные и инструментальные коллективы.