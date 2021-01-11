Доброе и милосердное сердце, слова поддержки и утешения, крепкая вера, настоящая дружба – всё это формы совершеннейшей красоты, вдохновляющие нас и ближних.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Есть знаменитое выражение Ф. М. Достоевского из романа «Идиот»: «красота спасет мир». О какой же красоте речь?...Красота вечна, нелицемерна и светла. Она не тускнеет с годами, не излучает зло, не страшит. Господь – Ваятель красоты. И настоящая красота всегда излучает Его свет. Ее вкрапления находим в повседневной жизни; ее очертания пытались запечатлеть лучшие мастера – художники, писатели; ее формулу вычисляли мудрецы. Существует парадокс: при всей тоске человека по красоте он не в силах пустить ее в свою жизнь, глушит ее голос. Красоте способны служить единицы – смелые, не идущие на поводу масс, люди», - отметил митрополит Антоний.

Однако, часто под давлением общества, попытки говорить о красоте и совершенстве убиваются на корню - человек перестает стремиться к прекрасному; он капитулирует перед духом времени, довольствуясь подделками и суррогатом.

«Совершенная красота подчиняется одному Законодателю, законы Которого очень часто идут вразрез с общественными.

Но этот факт никоим образом не говорит о том, что нужно оставить все стремления быть лучше, чище, красивее, честнее, искреннее. Наоборот, порой важны именно наши усилия, даже на грани невозможного, а не сам результат. Результат в руках Божьих. И Ему одному известно, какой мерою нам мерить, чтобы мы не возгордились», - подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что «истинная красота, как и любовь, – всесильна. И может спасти мир по крайней мере одного человека – каждого из нас, заставить нас быть лучше, снять шоры с наших глаз, смягчить наше каменное бесчувственное сердце».

«Пусть Рождество Христово принесет в нашу жизнь настоящую красоту и мы найдем мужество впустить ее», - пожелал митрополит Антоний.