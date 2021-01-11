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На Волыни в селе Раков Лес Камень-Каширского района община Украинской Православной Церкви за 7 месяцев построила для себя новый храм вместо захваченного ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, епископ Камень-Каширский Афанасий возглавил в новопостроенном храме УПЦ Божественную литургию.

За Божественной литургией в новопостроенном храме, за которой архиерею сослужили настоятель Ростислав Сижук и клирики Волынской епархии, вознесли сугубую молитву о мире в Украине и о единстве Православной Церкви. 

Также за богослужением вознесли молитвы об избавлении от коронавирусной инфекции и о здоровье медицинских работников. Была прочитана молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы.

В завершение епископ Афанасий произнес слово проповеди и раздал детям и всем прихожанам сладкие подарки.

Как сообщалось ранее, община УПЦ села Раков Лес одной из первых в области была незаконно перерегистрирована в ПЦУ. После того, как бывший настоятель Свято-Благовещенского храма, протоиерей Николай Смолярчук, вместе с частью религиозной общины перешел под юрисдикцию новообразованной церковной структуры, он был отправлен в запрет. Община УПЦ, которую возглавил новый настоятель протоиерей Ростислав Сижук, с февраля прошлого года была лишена доступа к своему храму и молилась во временной скинии.

 

 
ForUm

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