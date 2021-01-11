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Более 6 млн зрителей посмотрели прямые трансляции торжественных богослужений, которые совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви накануне и в праздник Рождества Христова, а также специальные проекты, посвященные празднику, на «Интере».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на inter.ua, праздничный эфир телеканала «Интер» дал возможность миллионам зрителей, которые не смогли прийти в храм, объединиться в общей молитве и разделить с православными верующими всего мира радость великого события - рождения Господа нашего Иисуса Христа.

Праздничное всенощное бдение 6 января и Божественную литургию 7 января Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Также 6 и 7 января «Интер» показал документальный проект собственного производства «От Рождества до Крещения», рождественский телемарафон и праздничный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» - «Щедрый вечер».

Как сообщалось ранее. миллионы украинцев увидели телемарафон «Рождество Христово. ЛЮДИ» на телеканале «112 Украина», который состоялся 6 и 7 января в сотрудничестве с международным медиа-проектом «ЛЮДИ».
ForUm

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