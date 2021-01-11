Как предприниматели, так и бизнесмены в этом году не шибко рады коронавирусу и всям ограничениям с ним связаным. И все же, надо как-то двигаться дальше, о чем и наша статья.

Кризис в 2020 году, вызванный новым заболеванием Сovid-19 - один из самых сложных в истории современного человечества. В этой ситуации не оказалось неуязвимых. Конечно, большим и развитым торговым сетям несколько проще, ведь финансово они стабильнее. Однако, и им пришлось реализовать новые идеи, чтобы не потерять клиента. Что уже говорить о малом бизнесе и небольших домашних мастерских, которые и без коронавируса находились не в стадии процветания!

Больнее всего кризис ударил по мебельным мастерским, мелким строительным компаниям и т.п. Спрос на их товары резко упал, ведь после весеннего локдауна многим пришлось отказаться от новой мебели, ремонта, строительства и всего, что требует больших финансовых расходов. В карантин удержаться на плаву удалось далеко не всем. Те ФОПы, что не разорились, начали активно искать новые пути реализации продукта или услуги, а также поддержу со стороны разных организаций.

Как выживает бизнес в кризис: несколько секретов

Многие предприниматели не были готовы к настолько мощному экономическому удару. Они просто растерялись, опустили руки и частично по своей вине привели свое дело в упадок.

Но реанимировать свою предпринимательскую деятельность никогда не поздно. Правда, раньше не возникало вопроса, какой бизнес открыть, а сегодня выгоднее всего торговать либо лекарствами, либо продуктами питания. Таковы реалии сегодняшнего дня, но забывать о любимом деле тоже не стоит. Ведь созданная мастерская своими руками, – это не просто способ зарабатывать деньги. В нее слишком много вложено (и речь не только о финансах), чтобы вот так взять и забросить.

Пережить этот сложный период обязательно удастся, ведь мы верим, что впереди нас ждет только лучшее. Настолько особенное время можно тоже использовать с пользой, а именно - вывести свой бизнес на новую ступень развития. Но только этого недостаточно, чтобы маленькая мастерская не прекратила свое существование.

Оптимизируйте труд. Из-за снижения прибыли многим пришлось увольнять людей. Некоторые, чтобы не сокращать рабочий штат урезали зарплаты, снимали премии, но без средств для существования никого не оставляли. Сейчас тоже сложно, но ситуация все же более-менее стабилизировалась. Независимо от сложившейся ситуации на вашем производстве, постарайтесь оптимизировать рабочий процесс. Для этого: Если вы уже работаете в онлайн режиме, на входящей линии лучше посадить специалистов, опыт работы которых не позволяет усомниться не только в их умении продавать, но и в знаниях об определенном виде услуг или товаров. Услышать мнение эксперта и получить от него помощь в выборе для клиентов очень важно, ведь они готовы платить деньги за то, что он продает.

Освободившееся от покупателей помещение офлайн-магазина, можно использовать рациональнее, а не просто закрыть. Чтобы не загромождать его производственным оборудованием, можно организовать офис call-центра. Так вам не придется арендовать отдельное помещение, что предполагает собой дополнительный расход.

Во временно не функционирующем пространстве можно организовать упаковочный цех. Чем бы вы не торговали, хоть электрическим инструментом, как storgom.ua/shlifmashiny.html, или столярными изделиями, перед отправкой по почте, курьером заказ нужно надежно упаковать. Для этого необходимо достаточно свободного пространства, хорошее освещение, тепло и минимальный набор инструментов. Практически все из этого уже у вас есть. Согласитесь, выгоднее использовать уже существующий объект, который находится в стадии простоя, нежели арендовать у кого-то другой. Правильная организация рабочего пространства влияет на продуктивность рабочего и качество изделий, особенно с мелкими деталями. Обязательно должно быть место для хранения инструментов, чтобы они всегда находились под рукой. Мастер будет тратить куда меньше времени на поиск необходимой насадки, работая за столом или станком. Такие мелочи, на первый взгляд, делают производственный процесс слаженным и продуктивным. Уделяйте достаточно внимания исправности деревообрабатывающих станков и другого оборудования. Любой режущий инструмент всегда должен быть острым – это и скорость, и качество работы. Не забывайте о безопасности мастеров, в чем должны быть заинтересованы и вы, и ваши работники. Перейдите из режима работы офлайн на онлайн. Проще тем, у кого уже есть созданный и заполнений сайт, ведь для организации и развития интернет-магазина тоже понадобятся средства. Хоть без дополнительных трат в этом случае не обойтись, но всеукраинский спрос на услугу или продукт – это намного прибыльнее, чем продажи в одном городе. Онлайн-магазин не подпадает под карантинные ограничения. У вас всегда будет возможность зарабатывать. Главное - создать продуманную систему логистики. Претендуйте на помощь от государства. Протесты ФОПовцев в Киеве не прошли незамечено. Хоть им и не удалось добиться своей цели в полной мере, но введение кассовых аппаратов было отсрочено еще на год. На этом фоне президент Владимир Зеленский пообещал финансовую антикризисную поддержку в виде одноразовой помощи в 8000 грн. Это не так и много, учитывая, что опытный столяр получает на несколько тысяч больше. Впрочем, для маленьких магазинчиков этого будет достаточно.

Если вы уже обрадовались и решили срочно обустроить столярную мастерскую, обустраивайте. Но на денежную компенсацию не рассчитывайте. Претендовать на нее смогут только те ФОПы, которые были зарегистрированы минимум 3 месяца назад с момента вступления закона о помощи малому бизнесу в силу.



Если вы подпадаете под данную категорию предпринимателей, успейте зарегистрироваться. Первые выплаты обещают еще до конца декабря.

Партнерство с другими предприятиями выгодно будет не только вам. Неплохой вариант – объединение с несколькими ФОПами с одинаковым родом деятельности и подобными интересами. Уровень продаж в каждом регионе отличается. Где-то он больше, где-то меньше. За счет того, что каждый из партнеров расположен, например, в разных районных центрах, прибыль объединенной компании окажется более стабильной. В плюсе окажутся все.

Как видите, выжить в кризисной ситуации вполне реально даже маленькой мастерской, основанной когда-то в гараже. Двигаемся вперед, развиваемся, выходим за рамки привычного и верим в светлое будущее!