Медицинские центры Healthy&Happy - это сеть медицинских учреждений, оказывающих полный спектр медицинских услуг взрослым и детям уже более 18 лет. На сегодняшний день сеть состоит из четырех медицинских центров и одного клинически исследовательского центра.

Медицинский центр Healthy&Happy на Драгоманова - третье структурное отделение сети, Центр расположен на Левом берегу и предоставляет медицинские услуги взрослым и детям семь дней в неделю без выходных.

В центре работают высококвалифицированные врачи со стажем минимум 20 лет. Среди них профессора, доктора наук и врачи высшей и первой категорий. В Центре можно получить консультации по таким медицинским направлениям как педиатрия, терапия, отоларингология, неврология, гинекология, ортопедия-травматология.

Центр оборудован современным диагностическим оборудованием для проведения необходимой диагностики для точного установления диагноза. Здесь можно пройти все виды лабораторной диагностики, сеть имеет свою собственную лабораторию, которая работает по самым высоким европейским стандартам. А также пациентам доступны инструментальные методы диагностики, такие как рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, кольпоскопия, электрокардиограмма.

Кроме профилактики, диагностики и лечения, медицинский центр Healthy & Happy на Драгоманова предоставляет своим клиентам следующие услуги:

подписать декларацию с семейным врачом и педиатром;

доступ к участию в программе "Доступные лекарства", сеть имеет в своем арсенале собственные аптеки

обслуживаться в медицинском центре по страховому полису, сеть сотрудничает более чем с 40 страховыми компаниями;

заказать медицинские услуги на дом, как выезд врача, так и забор материала для проведения лабораторной диагностики;

комфортные условия пребывания и предварительная запись на консультацию или диагностику с учетом ограничения во времени пациента.

Сеть Healthy&Happy работает по самым высоким стандартам ISO, мы постоянно совершенствуем качество предоставления медицинских услуг для пациентов: расширяем спектр услуг, обновляем диагностическое оборудование, повышаем уровень знаний и компетенций персонала. Наши врачи участвуют в международных конференциях и внедряют современные инновационные методики диагностики и лечения и свои реальную практику.

Мы заботимся о психологическом комфорте каждого пациента, поэтому тщательно подбираем время посещения с учетом пожеланий пациента и разрабатываем оптимальный логистический план пребывания в медицинском учреждении. Приветливый и внимательный персонал поможет на любом из этапов: от записи и поиска удобного времени для посещения до ориентации в помещении во время визита. В Центре работает автоматическая система оповещений, которая напоминает пациенту о запланированном визите.