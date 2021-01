Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Индонезии. Об этом он написал в Twitter 10 января.

"Потрясен трагическими сообщениями о катастрофе авиарейса Sriwijaya SJ182 в Индонезии. Я глубоко соболезную семьям жертв. В это сложное время Украина стоит рядом с народом и правительством Индонезии", – подчеркнул глава МИД.

Shocked by tragic reports of Sriwijaya Air Flight #SJ182 crash in Indonesia. My deepest sympathy is with the families of the victims. Ukraine stands with the people and the government of Indonesia at this difficult time @Kemlu_RI @Menlu_RI