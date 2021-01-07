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Сегодня, 7 января, христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.

Сегодняшнее Рождество празднуют церкви, использующие в своем летоисчислении юлианский календарь. В частности, Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Российская, Сербская, Грузинская, а также Украинская греко-католическая церковь.

Согласно Писанию, Богородица родила Иисуса Христа, которому была уготована судьба Спасителя, во время переписи населения в Вифлееме. Поскольку город был переполнен, и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом. В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам, которые принесли свои дары маленькому Иисусу. В память об этом светлом дне христиане ежегодно собираются на торжественные богослужения, передает Укринформ.

Праздник Рождества Христова - самый торжественный среди двунадесятых, он отмечается до следующего праздника - Крещения. Этот период называют Святки. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Рождество Христово чрезвычайно торжественный - высоко-небесный, но и одновременно очень земной, человеческий праздник, ведь, что может быть важнее и удивительнее чем рождение ребенка, приход новой маленькой жизни в большой сложный мир взрослых. И пусть серебряный свет Рождественской звезды, что светит вот уже более двух тысяч лет и не тускнеет, коснется души каждого.

 
ForUm

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