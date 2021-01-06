Украинские эксперты уже проводят экспертизу голосов из обнародованных аудиозаписей предположительно разговоров руководства КГБ Беларуси, где обсуждали убийство журналиста Павла Шеремета.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, экспертизу голосов проводят украинские специалисты по фоноскопическим экспертизам. Это происходит в Украине.

«Для образца, если нельзя человека допросить для этого лично, будут брать какое-то его публичное выступление и будут сравнивать с записью. В этом случае придется идти именно по такому пути. Экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа», - добавил Геращенко.

Он также отметил, что убийство журналиста произошло на территории Украины, поэтому это дело, которое ведет исключительно наша страна, другие страны в этом производстве участия принимать не будут, только могут помогать по доброй воле раскрывать эти преступления.

«В случае с Беларусью, сомневаюсь, что она будет способствовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления личности, которая присутствует на пленках (предположительно, представитель КГБ Беларуси, - ред.) его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это позволят сделать. Та же история и со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей и здесь отсутствуют варианты для принуждения страны это сделать», - прокомментировал он.

Сейчас согласовывают дату и время, когда украинские следователи смогут провести допрос лица, опубликовавшего доказательства, чтобы установить больше обстоятельств, как делали эти записи.

По словам Геращенко, результат экспертизы будет известен через несколько недель, возможно, месяц.

Напомним, на обнародованных 4 января записях якобы фигурирует экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит, что необходимо сделать «какую-то закладку» и таким образом убить Шеремета. Записи, опубликованные изданием EUobserver, датированы 2012-м годом.

20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.