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Рождественские богослужения, праздничные марафоны, тематические фильмы и передачи покажут зрителям 6 и 7 января 2021 года телеканалы «Интер» и «Глас».

Фото: Информационно-просветительский отдел УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

6 января в 17.00 начнётся трансляция торжественного всенощного бдения.

Трансляция Божественной литургии в сам праздник, 7 января, начнётся в 9.00.

В праздничное утро, в 6.00, в эфире «Интера» — документальный фильм «От Рождества до Крещения». Съёмочная группа прошла по земному пути Иисуса Христа — от Рождества и до Крещения в Иордане. Вместе с ней зрители дотронутся до Рождественской звезды и узнают, почему Спаситель родился в пещере. Поднимутся на гору Свержения и взглянут на долину последней битвы добра и зла. Побывают в месте, где река Иордан спускается на Землю с небес. И самое главное — зрители получат ответ на вопрос: почему после посещения Святой земли люди начинают новую жизнь?

В 7.00 7 января в эфире «Интера» стартует посвящённый Рождеству Христову двухчасовой телемарафон «Чудо начинается». «Ведущие Анастасия Даугуле и Роман Кадемин и вся команда телеканала подготовили для зрителей множество сюрпризов, интересных встреч и неожиданных экспериментов. В эфире прозвучат удивительные истории, которые еще раз напомнят, что каждый человек способен на чудо. Известные телеведущие, спортсмены, артисты и герои сюжетов марафона будут совершать добрые дела и осуществлять мечты детей и взрослых», — указано в анонсе на сайте телеканале.

Телеканал «Глас» также проведет благотворительный марафон 7 января, его девиз – «На Рождество мы открываем не только подарки, но и сердца». Каждый час в студии будут новые гости: известные представители мира искусства, спорта, шоу-бизнеса и герои проекта «Территория добра», которые нуждаются в поддержке и помощи. Один из участников марафона – протоиерей Александр Клименко. Начало в 11.55.

Теме «Рождество в искусстве» будет посвящен новый выпуск проекта «Летопись. Связь времен». Гости студии – композитор Виктор Степурко и художник Василий Перевальский расскажут, как рождественский сюжет воплотился в изобразительном искусстве, поэзии, музыке. Начало в 14.20.
ForUm

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