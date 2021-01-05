Без покаяния и смирения любая добродетель теряет цену.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, об этом сказал митрополит Святогорский Арсений во время своей проповеди.

«Святые отцы говорят, что первое имя у Бога ― Любовь, второе имя у Бога ― Смирение. Без смирения не может быть любви, потому что любовь жертвенна и требует самоотречения», — отметил владыка Арсений.

По его словам, обе эти добродетели — смирение и любовь — рождаются не сами по себе, но «через осознание человеком своей греховности и последующее за этим осознанием покаяние».

«Мы привыкли оправдывать себя, свои грехи, свои неправды, неправильные действия в обществе, считая самооправдание нормой жизни. У святых отцов есть интересные слова: "Самооправдание ― тягчайший грех". И тут же объясняют почему: потому что самооправдание не даёт человеку покаяться, а значит не даёт исправить в самом себе с помощью Божьей, Его благодати своего внутреннего человека», — сказал наместник лавры.

Владыка также привёл поучительную историю о том, что иметь смирение важнее, чем просто веровать.

«Смирение, кротость и покаяние ― это особые добродетели христианина. В своё время одному подвижнику бес явился и в злобе говорил ему: "Ты постишься ― я вообще не ем, ты утруждаешь себя бдением ― я вообще не сплю, ты просишь у Бога умножить в тебе веру, а я не только верю, что Бог есть, но знаю, что Он есть. Я знаю, что будет Страшный Суд". Но тут же враг рода человеческого в злобе сказал: "В одном ты выше меня ― ты имеешь покаяние и смирение, а я этого не имею". Вот всё, оказывается, что отличает нас от тёмной злобной адской силы, от хождения по её наущению, ― смирение и покаяние», — рассказал митрополит Арсений.