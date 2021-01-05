Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись обсуждения силовиками Беларуси возможности убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу в Офисе генерального прокурора Украины.

Об этом он сказал в комментарии Суспільному.

Макар рассказал, что находится в одной из стран Евросоюза, в декабре передал аудиозаписи украинским силовым ведомствам, а также, что готов лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета.

«Этот материал ко мне попал в 2012 году от моих анонимных источников из Комитета госбезопасности Республики Беларусь. В 2012 году я эту запись послушал и услышал там имя моего друга. Это Олег Алкаев (Олег Алкаев, - бывший начальник Минского СИЗО, руководитель «расстрельной группы», которая выполняла смертные приговоры. Алкаев выехал из Беларуси в 2001, стал критиком режима Лукашенко. В 2007 году Павел Шеремет издал книгу Алкаева «Расстрельная команда, - ред.). После чего я понял, что мне необходимо спасти ему жизнь. Я сначала передал (записи, - ред.) американским спецслужбам, чтобы спасти жизнь Алкаева, он сейчас жив. Также благодаря этому остаются живы Бородач и Дудкин (на записи собеседники также обсуждают экс-командира бригады спецназа Владимира Бородача и начальника отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина - ред.). Также планировалось и физическое устранение Андрея Суздальцева (российский политолог, - ред.), он жив. Но, к сожалению, Павла Шеремета уже с нами нет», - рассказал Макар.

«Эту запись я публиковал потому, что в этом году после выборов президента Беларуси в моей родной стране произошло то, о чем я даже не мог подумать. Я вижу, как народ восстал против этого диктаторского режима. Все эти избиения, зверства над собственным народом. Я понял, что именно сейчас как никогда необходима и важна моя поддержка. Именно поэтому я его опубликовал. И я, наверное, готов пожертвовать своей жизнью, чтобы для Беларуси все это прекратилось, диктаторский режим, и чтобы Беларусь стала свободной. Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая», - заявил бывший силовик.

«Если бы в 2016-м году, когда Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране», - пояснил он.

«Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное - чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи (украинским правоохранителям, - ред.) примерно в декабре. Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза. Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины», - заверил он.

Напомним, на обнародованных 4 января записях якобы фигурирует экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит, что необходимо сделать «какую-то закладку» и таким образом убить Шеремета. Записи, опубликованные изданием EUobserver, датированы 2012-м годом.

20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.