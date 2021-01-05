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Чтобы научиться молиться, прежде всего, надо научиться любить. Без любви не будет молитвы.

Фото: «Фома в Украине»

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Фома в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Только искреннее переживание за человека сподвигнет нас к настоящей молитве. Глубокой и проникновенной. Пока мы холодны, пока нет в нас участия по отношению к ближнему, мы не сможем молиться. Молитвенный настрой — это любовь, несущая в сердце мир, примирение с делающими нам зло, прощение и сострадание, переживание о тех, кто нуждается в нашей помощи, осознанное понимание каждого слова», — сказал митрополит Антоний.

По его словам, неосознанная молитва — пустая молитва. «Ты сам не слышишь своей молитвы, как же хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву?» — говорил святитель Иоанн Златоуст

«Благодарность и просьба к Богу тоже проистекают из любви. Из любви к Спасителю и Творцу.Мы не сможем благодарить, не испытывая любви. Не сможем испросить чего‑либо, не будучи пронизанными до самой глубины осознанием своей немощи, сокрушительным пониманием величия слов: «Господи, спаси и помилуй!», - объяснил владыка.

Управделами УПЦ подчеркнул, что «ничто в нашей жизни не живет без любви: ни молитва, ни действие, ни слово. Все умирает тут же, если не вложена в них животворящая сила любви. Только она способна одухотворить и наполнить светом, вдохновить, нести добро».

«Закон жизни чрезвычайно прост: любить. Вопреки логике и выгоде, настроению и усталости, возрасту и положению. И нет других путей к совершенствованию, гармонии, Богообщению», - подытожил митрополит Антоний. 
ForUm

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