В Киеве волонтёры благотворительного проекта «Наша Лепта», действующего на базе столичного прихода УПЦ в честь святителя Николая передали подарки детям с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, в ходе благотворительной акции «Снеговичок» аниматоры посетили ребят, проживающих в Киеве и Коцюбинском. Сбор помощи стартовал в начале декабря 2020 года.

Как сообщалось ранее, благотворительный проект «Наша Лепта» был основан в ноябре 2014 года. Его волонтёры — прихожане храма в честь святителя Николая Чудотворца при 17-й киевской больнице. Куратор — архиепископ Васильковский Николай, руководитель — настоятель церкви протоиерей Владимир Косточка.

В рамках проекта проводятся сбор благотворительных средств для детей-инвалидов, сирот, многодетных семей, беженцев Донбасса.

Акция «Снеговичок» впервые прошла в 2018 году.