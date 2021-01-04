также в разделеРелигия
В столице волонтеры УПЦ передали подарки 110 детям с инвалидностью
Митрополит Антоний рассказал, чем мы можем отблагодарить Господа за все Его блага 7
В Киево-Печерской лавре напомнили об изменении в расписании молебнов 9
На Ровенщине освятили храм УПЦ, построенный вместо захваченного активистами ПЦУ 8
В Почаевской лавре верующие УПЦ отметили 50-летие со дня кончины преподобного Амфилохия 8
В УПЦ сообщили о информационной провокации ПЦУ накануне Рождества 10
На Житомирщине освящен новый храм УПЦ 5
Митрополит Онуфрий рассказал, как исправлять ошибки истории своей жизнью 6
В УПЦ встретят Новый год молитвой и ночными литургиями 21
Митрополит Антоний объяснил, какие причины и последствия у обидчивости 12
Митрополит УПЦ рассказал, как Господь благословляет тех, кто не идет на компромисс с совестью 15
Митрополит Антоний рассказал, что самое важное необходимо сделать, встречая Новый год 20
На Днепропетровщине освящен новый храм УПЦ 11
В Церкви заявили, что решения Синода РПЦ не ограничивают права УПЦ 55
Митрополит Элладской Церкви назвал признание ПЦУ источником зол для Православия 14
Епископ УПЦ объяснил, когда человек получает дар Святого Духа в Церкви 9
В Ужгороде создано православное сестричество УПЦ 11
В столичном Десятинном монастыре почтили память киевского подвижника Иоанна Босого 9

Царские часы служатся три раза в год: в Страстную Пятницу, Рождественский и Крещенский сочельники.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Часы – это специальные довольно короткие богослужения, посвященные определенному часу дня, в который произошло важное событие из земной жизни Спасителя. В богослужебной практике Православной Церкви это четыре часа: девятый, первый, третий и шестой. Главная тема девятого часа – Крестная смерть Господа и Бога нашего Иисуса Христа; первого – изгнание Адама и Евы из рая, а также суд над Богочеловеком у Каиафы, Его предсмертные страдания; третьего – сошествие Святого Духа на апостолов; шестого – распятие Господа на Кресте. Названия часов, их цифирная разбивка взяты из еврейской традиции», - объяснил священник.

Он рассказал, что Великими часы названы потому, что служатся очень торжественно.. В каждый час читаются паремии (от греческого – притча) – специальные ветхозаветные чтения, после них Апостол и Евангелие. Чтения из Священного Писания приурочены к празднуемому событию. Кроме того, псалмы, прокимны, тропари, кондаки – почти все молитвословия великих часов – посвящаются празднику (Рождеству Христову, Крещению Господню либо Страстям Христовым).

«Царскими же эти часы названы потому, что на них, как на особо торжественных службах, присутствовали византийские императоры, что подчеркивало не только литургическую духовную важность этих служб, но и общественное их значение», - отметил иерей Андрей Чиженко.

В современной церковной традиции великие (царские) часы служатся сразу один за другим в следующем порядке – 1, 3, 6, 9. Обычно при начале каждого часа соответствующее число раз ударяется в колокол.

Священник напомнил, что Царские часы- первый шаг к истинному празднованию Рождества Христова.

«Переступая порог храма, мы будто бы входим в пещеру, где нас ждет Бог. И нам нужно соединиться с Ним по мере возможностей. Следует почтить Его в первую очередь. Важно наполниться не общественными традициями Рождества (это потом), но Духом Рождества, с Которого все начинается. А Он стяживается на богослужениях этих прекрасных, радостных величественных дней, в которые воспоминаются события спасения Богом человека», - заключил священник.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги